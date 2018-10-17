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У лікарнях Керчі перебуває 39 постраждалих: 6 із них – у вкрай важкому стані

16:31, 17 жовтня 2018
Інциденти
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8 поранених знаходяться у важкому стані / фото kerch.fm

Як повідомляє Telegram-канал Mash, шестеро постраждалих перебувають у вкрай важкому стані, вісім – у важкому.

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Кількість загиблих, за останніми даними, – 18 чоловік.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в політехнічному коледжі в окупованій Росією Керчі стався підрив бомби, начиненою металевими предметами. Пізніше з'явилася інформація про стрілка. Слідчий комітет РФ розслідує справу по статті «масове вбивство».

Пізніше стало відомо, що теракт влаштував 22-річний студент цього навчального закладу, який потім покінчив з собою. За інформацією Telegram-каналу 112, вибух влаштував Владислав Росляков, що поступив у коледж у 2015 році.

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Теги: #теракт#Керч