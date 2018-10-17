Одногрупники про керченського стрілка: цікавився маніяками, ні з ким не спілкувався і давно видалився із соцмереж

Стрілець минулого тижня купив зброю та 150 набоїв.

Терорист, який убив щонайменше 18 осіб у політехнічному коледжі окупованої Керчі, Влад Росляков був дуже замкнутим.

Як повідомляє Telegram-канал Mash з посиланням на одногрупників стрілка, він майже ні з ким не спілкувався і давно видалився з соцмереж.

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Також повідомляється, що він цікавився маніяками, а минулого тижня купив зброю та 150 набоїв.

Кількість загиблих, за останніми даними, – 18 чоловік.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в політехнічному коледжі в окупованій Росією Керчі стався підрив бомби, начиненою металевими предметами. Пізніше з'явилася інформація про стрілка. Слідчий комітет РФ розслідує справу по статті «масове вбивство».

Пізніше стало відомо, що теракт влаштував 22-річний студент цього навчального закладу, який потім покінчив з собою. За інформацією Telegram-каналу 112, вибух влаштував Владислав Росляков, що поступив у коледж у 2015 році.