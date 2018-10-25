У Києві вже майже добу не можуть прибрати фуру з дороги: утворився 5-кілометровий затор (відео)

На вулиці Заболотного у заторі можна простояти понад годину.

На вулиці Заболотного у Києві утворився величезний затор через фуру, яка ще вчора вдень перевернулася і заблокувала проїзд.

Комунальники вже майже добу не можуть прибрати вантажівку з дороги - не вистачає спецтехніки, йдеться у сюжеті ТСН.

Зазначається, що затор розтягнувся майже на п'ять кілометрів. На вулиці Заболотного можна простояти понад годину. Фура у лежачому положенні перекриває мінімум одну смугу.

Також, за данними сервісу Google Maps, великий затор утворився в сторону Одеської площі від станції метро "Голосіївська" до ВДНГ.

Як повідомляв УНІАН, вантажівку занесло, вона перекинулася на бік, вилетіла на узбіччя і перекрила собою частину однієї з ключових автомагістралей столиці у бік Столичного шосе.