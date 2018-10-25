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У Києві вже майже добу не можуть прибрати фуру з дороги: утворився 5-кілометровий затор (відео)

10:47, 25 жовтня 2018
Інциденти
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Через перевернуту фуру у Києві утворився 5-кілометровий затор / фото Інформатор

Комунальники вже майже добу не можуть прибрати вантажівку з дороги - не вистачає спецтехніки, йдеться у сюжеті ТСН.

Зазначається, що затор розтягнувся майже на п'ять кілометрів. На вулиці Заболотного можна простояти понад годину. Фура у лежачому положенні перекриває мінімум одну смугу.

Також, за данними сервісу Google Maps, великий затор утворився в сторону Одеської площі від станції метро "Голосіївська" до ВДНГ.

Як повідомляв УНІАН, вантажівку занесло, вона перекинулася на бік, вилетіла на узбіччя і перекрила собою частину однієї з ключових автомагістралей столиці у бік Столичного шосе.

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Теги: #Київ#ДТП#затори#фура