этот материал доступен на русском

У Житомирі через загоряння евакуйовували відвідувачів ТРЦ

04:16, 27 жовтня 2018
Інциденти
250 0
Загоряння пожежним вдалось локалізувати / facebook.com Ulka Petrova

Як повідомили УНІАН у ДСНС у Житомирській області, сьогодні ввечері близько 21.45 на кухні закладу харчування, що розташований у приміщенні торговельно-розважального центру " Глобал" на вулиці Київській, сталося загоряння масла у фритюрниці.

Читайте такожУ Львові "замінували" десять готелів та фітнес-клубів (відео)

Попередньо, вогонь при цьому перекинувся на витяжку і виникло задимлення.

З огляду на це охорона торговельного центру провела евакуацію відвідувачів  торгівельно-розважального центру - одного з найбільших в Україні. Скільки саме було евакуйовано людей, наразі уточнюють фахівці.

Вже 21.55 загоряння пожежним вдалось локалізувати.

Докладніше про це у відомстві пообіцяли повідомити пізніше після встановлення всіх обставин цієї події.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Житомир#евакуація