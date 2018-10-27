У Житомирі через загоряння евакуйовували відвідувачів ТРЦ

Охорона торговельного центру провела евакуацію відвідувачів.

Сьогодні ввечері у Житомирі через загоряння на кухні одного із закладів евакуйовували відвідувачів ТРЦ " Глобал".

Як повідомили УНІАН у ДСНС у Житомирській області, сьогодні ввечері близько 21.45 на кухні закладу харчування, що розташований у приміщенні торговельно-розважального центру " Глобал" на вулиці Київській, сталося загоряння масла у фритюрниці.

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Попередньо, вогонь при цьому перекинувся на витяжку і виникло задимлення.

З огляду на це охорона торговельного центру провела евакуацію відвідувачів торгівельно-розважального центру - одного з найбільших в Україні. Скільки саме було евакуйовано людей, наразі уточнюють фахівці.

Вже 21.55 загоряння пожежним вдалось локалізувати.

Докладніше про це у відомстві пообіцяли повідомити пізніше після встановлення всіх обставин цієї події.