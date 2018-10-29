У Львові чоловік застрелився з рушниці на очах у дружини

Тіло 36-річного загиблого було виявлено в автомобілі Ford, що був припаркований біля будинку, в якому чоловік проживав із родиною.

У Львові сьогодні, 29 жовтня, 36-річний чоловік застрелився у салоні власної іномарки, припаркованої біля будинку, в якому він проживав з родиною.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області, 29 жовтня, близько 06.00 надійшло повідомлення, що на вул. Хвильового у Львові в автомобілі Ford Focus виявлено чоловіка без ознак життя.

«Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група. Попередньо поліцейські встановили, що 36-річний львів’янин скоїв самогубство, вистреливши собі в груди з власної мисливської рушниці», - повідомили у поліції.

Читайте також"Диявол, більше нічого": батько керченського стрільця Рослякова вперше прокоментував масове вбивство (відео)

Як уточнили у відомстві, чоловік мав всі дозвільні документи на мисливську зброю, а звів порахунки з життям у салоні власної іномарки, припаркованої біля будинку, в якому він проживав з родиною. Інформація про подію надійшла до поліції від дружини загиблого.

Правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За інформацією УНІАН з власних джерел, свідком суїциду стала дружина, яка і викликала поліцію. За її словами, чоловік останнім часом нарікав на проблеми на роботі.