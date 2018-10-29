У Львові водій намагався проковтнути документи і вкусив поліцейського (відео)

Під час перевірки поліцейські з'ясували, що пред'явлене посвідчення має ознаки підробки.

У Львові водій BMW порушив ПДР і намагався з'їсти водійські права, коли патрульні почали перевіряти їх в базі даних.

Як повідомляє департамент комунікацій МВС, водія зупинили за те, що він проігнорував знак "Рух прямо" і здійснив розворот на перехресті.

"Водій одразу визнавши свою порушення передав документи інспекторам і пояснив, що поспішає на хрестини доньки. При введенні електронної постанови з'ясувалося, що на водія оформляли протокол за керування в нетверезому стані. Командир взводу почав перевіряти через чергову частину, чи не закінчився термін позбавлення прав. Раптом водій вирвав своє посвідчення і почав тікати. У процесі затримання чоловік звернув у трубочку водійське посвідчення і засунув його в рот і намагався проковтнути", - сказано в повідомленні.

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Інспектори спробували отримати посвідчення з рота, проте водій вкусив патрульного за палець. Пізніше водій заявив, що проковтнув документ, однак обдурити поліцейських не вийшло.

Під час перевірки поліцейські з'ясували, що пред'явлене посвідчення має ознаки підробки.

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