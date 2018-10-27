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У Києві на Хрещатику п'яний чоловік бив і кусав людей, двох забрала "швидка" (відео)

08:54, 27 жовтня 2018
Інциденти
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На Хрещатику п'яний чоловік влаштував бійку і покусав людей / фото Дмитро Щерблюк / Інформатор

Бійка сталася в п'ятницю, 26 жовтня, близько 23:50, повідомляє "Інформатор".

Чоловік стверджує, що його побили поліцейські / фото Дмитро Щерблюк / Інформатор

За словами очевидців, неадекватний чоловік на ім'я Віталій влаштував бійку з друзями, які разом з ним розпивали спиртні напої, повідомляє видання. У розпал бійки він вкусив подругу за палець, а свого товариша вкусив за обличчя. Друзі в боргу не залишилися і, в свою чергу, застосували силу проти Віталія, надавав йому стусанів. Щоб втихомирити буйного чоловіка до місця бійки приїхали декілька екіпажів патрульної поліції.

В результаті бійки чоловіка і жінку забрала машина «швидкої». Віталія затримали правоохоронці. На місці працювали три екіпажі патрульної поліції і два автомобіля медиків. Деталі пригоди встановить слідство.

Відео "Інформатор"

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня на станції метро "Лісова", біля парку Кіото відбулася бійка. Кілька чоловік кавказької національності до напівсмерті побили одну і завдали суттєві травми другій людині.

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Теги: #Київ#бійка