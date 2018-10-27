У Києві на Хрещатику п'яний чоловік бив і кусав людей, двох забрала "швидка" (відео)
Біля станції метро "Хрещатик" сталася бійка між нетверезими молодиками. Неадекватний чоловік напав на своїх товаришів і покусав їх.
Бійка сталася в п'ятницю, 26 жовтня, близько 23:50, повідомляє "Інформатор".
За словами очевидців, неадекватний чоловік на ім'я Віталій влаштував бійку з друзями, які разом з ним розпивали спиртні напої, повідомляє видання. У розпал бійки він вкусив подругу за палець, а свого товариша вкусив за обличчя. Друзі в боргу не залишилися і, в свою чергу, застосували силу проти Віталія, надавав йому стусанів. Щоб втихомирити буйного чоловіка до місця бійки приїхали декілька екіпажів патрульної поліції.
В результаті бійки чоловіка і жінку забрала машина «швидкої». Віталія затримали правоохоронці. На місці працювали три екіпажі патрульної поліції і два автомобіля медиків. Деталі пригоди встановить слідство.
Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня на станції метро "Лісова", біля парку Кіото відбулася бійка. Кілька чоловік кавказької національності до напівсмерті побили одну і завдали суттєві травми другій людині.