У Києві автомобіль на швидкості протаранив поліцейський пост (фото, відео)

Через аварію на виїзді з міста утворився затор.

У Києві на вулиці Богатирській, 42 сталося ДТП. Водій автомобіля Ford Connect на високій швидкості врізався в стаціонарний пост поліції.

Аварія сталася близько 7:30, повідомляє "Інформатор".

Співробітники патрульної поліції повідомили, що Ford прямував у бік виїзду з міста. Водій не впорався з керуванням. Після чого автівка спочатку знесла електроопору, а потім врізалася в будівлю поста правоохоронців. Від удару автомобіль перекинувся на бік, його передня частина фактично знищена. Електричний стовп і трансформатор, що стоїть поруч, знеструмили.

На цій ділянці дороги встановлено обмеження швидкості до 50 кілометрів на годину. Працівники слідчо-оперативної групи стверджують, що цей транспорт їхав значно швидше.

На момент аварії в поліцейській будці людей не було. На місці ДТП працювали співробітники патрульної поліції, медики та слідчо-оперативна група. Водія забрала «швидка». За словами правоохоронців, чоловік відбувся подряпинами і його вже відпустили з лікарні. Більше ніхто не постраждав.

Через аварію на виїзді з міста утворилася пробка. Автомобіль забрав евакуатор. Правоохоронці з'ясовують обставини інциденту.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 31 жовтня в центрі Києва поліцейський автомобіль збив чоловіка.