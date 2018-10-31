Зробив сальто в повітрі: у Києві поліцейське авто збило крадія (фото, відео)

В результаті наїзду потерпілий отримав серйозні травми та у важкому стані був госпіталізований в лікарню.

У ніч на 31 жовтня у центрі Києва поліцейський автомобіль Mitsubishi Outlander збив чоловіка.

Подія сталася на бульварі Шевченка. Чоловік перестрибнув паркан та потрапив під колеса авто, повідомляє "Інформатор". Від удару його відкинуло за паркан, у повітрі хлопець зробив кілька обертів.

В результаті наїзду потерпілий отримав серйозні травми і у важкому стані був госпіталізований в лікарню. В ході оформлення ДТП до патрульних підійшов хлопець і розповів їм, що потерпілий і ще двоє невідомих пограбували його.

Читайте такожУ Кривому Розі журналіст скоїв смертельну ДТП і намагається приховати злочин - депутат

При перегляді записів камер відео спостереження дана інформація підтвердилася. Троє невідомих відібрали у перехожого рюкзак і почали тікати на протилежну сторону бульвару перестрибуючи через паркан. Першим перебігав хлопець, який і потрапив прямо на автомобіль патрульних. Двоє інших порушників побачили, що сталося, кинули рюкзак і втекли.

На місці ДТП працювала патрульна поліція, медики та слідчо-оперативна група. Подробиці події і особа постраждалого хлопця встановлюються.

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня на Одещині поліцейський на смерть збив пенсіонера.