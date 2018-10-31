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Зробив сальто в повітрі: у Києві поліцейське авто збило крадія (фото, відео)

13:01, 31 жовтня 2018
Інциденти
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У Києві поліцейське авто збило чоловіка / фото Марк Сергійченко / Інформатор

Подія сталася на бульварі Шевченка. Чоловік перестрибнув паркан та потрапив під колеса авто, повідомляє "Інформатор". Від удару його відкинуло за паркан, у повітрі хлопець зробив кілька обертів.

Від удару чоловік відлетів за паркан / фото Марк Сергійченко / Інформатор

В результаті наїзду потерпілий отримав серйозні травми і у важкому стані був госпіталізований в лікарню. В ході оформлення ДТП до патрульних підійшов хлопець і розповів їм, що потерпілий і ще двоє невідомих пограбували його.

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При перегляді записів камер відео спостереження дана інформація підтвердилася. Троє невідомих відібрали у перехожого рюкзак і почали тікати на протилежну сторону бульвару перестрибуючи через паркан. Першим перебігав хлопець, який і потрапив прямо на автомобіль патрульних. Двоє інших порушників побачили, що сталося, кинули рюкзак і втекли.

На місці ДТП працювала патрульна поліція, медики та слідчо-оперативна група. Подробиці події і особа постраждалого хлопця встановлюються.

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня на Одещині поліцейський на смерть збив пенсіонера.

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Теги: #Київ#ДТП#поліцейські