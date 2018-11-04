Рятував пішохода: священик московського патріархату прокоментував "подорож" на авто по могилах у Харкові (відео)

Люди впевнені, що священик був нетверезим. Він же стверджує, що рятував людину - нібито на цвинтарі, коли перебігала людина, йому довелося наїхати на могили.

У Харкові священик на позашляховику розтрощив своєю машиною з десяток могил.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. Трощу на відео зафільмували робітники цвинтаря: священик на джипі руйнує колесами могили, а потім хиткою ходою виходить з авто і тільки розводить руками. Коли батюшка зніс перший пам'ятник та зупинився, місцеві робітники зняли клеми з акумулятора його автівки. Поки викликали евакуатор, священик клеми під'єднав і знову почав маневри – зруйнував з десяток могил, а потім утік, покинувши машину.

Працівники цвинтаря запевняють, що водій був нетверезим: "Він п’яний був, так. Це коробка автомат, переплутати всього лише дві педалі – назад і гальма. Це дуже важко".

Служитель церкви Московського патріархату начебто приїхав на цвинтар відспівувати небіжчика, а потім чомусь опинився на машині серед могил.

Отця Михайла з юрисдикції Української православної церкви Московського патріархату нетверезим бачать часто. "Він завжди їздить угашений, п’яний. Відспівувати приїхав двічі – забував, як звати померлу. Він таке коїть, що мама моя рідна! Це не перший раз", - запевняють очевидці.

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У храмі, де служить панотець, кажуть, що він проходить обстеження – мовляв, троща на цвинтарі сталася через стан здоров’я отця Михайла. "Він начебто не знав, куди він потрапив, отямився. Можливо, мікроінсульт. Люди кажуть алкогольне сп’яніння, але доказів прямих і непрямих поки немає", - каже протоієрей Сергій Кіт.

Протоієрея Михайла журналісти знайшли не в лікарні, а в управлінні єпархії. У нього своя версія заїзду по могилах – рятував людину. "На цвинтарі, коли перебігала людина, мені довелося повернути і я в’їхав. Щоб утекти від страшної трагедії, мені довелося звернути на могилки", - пояснив отець Михайло Люшуков.

Священик обіцяє, що всі завдані збитки відшкодує, пам’ятники поновить, а результатів аналізів на алкоголь не боїться, бо був тверезий. "Я сто відсотків упевнений, що ніяких алкогольних і наркотичних речовин там не буде виявлено", - сказав він.

Однак за даними ТСН, батюшка вже попадався нетверезим за кермом. Тоді отець Михайло відбувся лише штрафом - покарання від єпархії не було. Але тепер на нього чекає єпархіальний суд, його планують провести одразу після результатів наркологічної експертизи.