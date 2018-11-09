Під Львовом у ДТП загинули мотоцикліст та велосипедист (відео)

Причина ДТП поблизу Львова поки що невідома.

На об’їзній дорозі навколо Львова біля села Рясна-Руська не розминулися мотоцикліст та велосипедист. Обоє від отриманих травм загинули на місці.

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Хто спричинив зіткнення, у поліції наразі не кажуть. Про це йдеться в сюжеті програми ТСН.Ранок.

Відомо, що за кермом мотоцикла був 27-річний львів'янин. Особу велосипедиста ще встановлюють. При ньому, за попередніми даними, не було документів.

Також поліція вирішує питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, 5 листопада у Львові п’яний водій намагався втекти від поліцейських, але влетів у паркан і перекинув своє авто просто на дорозі.