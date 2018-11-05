У Львові п’яний водій легковика влаштував «перегони» з патрульними, влетів у паркан та перекинувся (фото, відео)

Чоловіка з авто дістали патрульні, виявилось, що він ледь стоїть на ногах.

У Львові п’яний водій намагався втекти від поліцейських, але влетів у паркан і перекинув своє авто просто на дорозі.

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Про це йдеться у сюжеті ТСН. За словами патрульних, вони помітили, що авто у темряві їде з темними фарами, тож зробили знак зупинитися, але водій натиснув на газ.

Почалась гонитва. Водій пронісся на червоне світло та повалив паркан, від удару його авто перекинулось. На щастя, пішоходів та інших авто поруч не було, ніхто не постраждав.

Самого 23-річного водія з салону діставали патрульні. Виявилось, що він ледь стоїть на ногах, від нього несло алкоголем.

Раніше повідомлялось, що у Яворівському районі Львівщини внаслідок лобового зіткнення іномарки з мотоциклом загинув 17-річний юнак, його ровесник у тяжкому стані перебуває в лікарні.