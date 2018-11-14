У день першого снігу в Києві зафіксовано вже майже 500 ДТП

В поліції радять учасникам дорожнього руху, враховуючи погодні умови та дорожню обстановку, утриматися від поїздок на великі відстані.

Станом на 18-ту годину на спецлінію «102» надійшло 498 звернень про дорожньо-транспортні пригоди у столиці.

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Про це повідомили у прес-службі поліції Києва.

«Станом на 18-ту годину на спецлінію «102» надійшло 498 звернень про ДТП у Києві», - йдеться у повідомленні.

У поліції закликали учасників дорожнього руху бути максимально уважними та обережними, дотримуватися правил дорожнього руху. «Враховуючи погодні умови та дорожню обстановку, радимо утриматися від поїздок на великі відстані», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 листопада, у Києві випав перший сніг.

Через ускладнення погодних умов на дорогах столиці виникли затори та ДТП.

Муніципальний транспорт вийшов на маршрути, але курсує з відхиленням від розкладу руху.

Комунальні служби міста переведено у цілодобовий режим роботи.