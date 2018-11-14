этот материал доступен на русском

У день першого снігу в Києві зафіксовано вже майже 500 ДТП

19:35, 14 листопада 2018
Інциденти
292 0
Снігопад у Києві 13 листопада / REUTERS

Читайте також"Хороший каток вийде": у Києві через прорив труби затопило престижний мікрорайон (фото, відео)

Про це повідомили у прес-службі поліції Києва.

«Станом на 18-ту годину на спецлінію «102» надійшло 498 звернень про ДТП у Києві», - йдеться у повідомленні.

У поліції закликали учасників дорожнього руху бути максимально уважними та обережними, дотримуватися правил дорожнього руху. «Враховуючи погодні умови та дорожню обстановку, радимо утриматися від поїздок на великі відстані», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 листопада, у Києві випав перший сніг.

Через ускладнення погодних умов на дорогах столиці виникли затори та ДТП.

Муніципальний транспорт вийшов на маршрути, але курсує з відхиленням від розкладу руху.

Комунальні служби міста переведено у цілодобовий режим роботи.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Перший сніг у Києві
Теги: #Київ#ДТП