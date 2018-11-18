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В одному з ресторанів Харкова раптово померла 20-річна студентка

12:47, 18 листопада 2018
Інциденти
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У Харкові раптово померла молода дівчина, що відзначала день студента / фото УНІАН

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Як повідомляється на сайті Нацполіції в Харківській області, інформація про інцидент надійшла правоохоронцям 17 листопада, о 23:00.

Медики швидкої допомоги повідомили, що за попередніми даними, серце дівчини зупинилося в результаті нападу астми. Спроби лікарів реанімувати постраждалу не дали результату.

Обставини інциденту з'ясовуються, вирішується питання про кваліфікацію події за КК України.

Спільнота «Харків 1654» в Facebook з посиланням на джерела повідомляє, що інцидент стався в ресторані «Старгород», під час святкування дня студента.

Дівчина, як стверджується, вчилася на третьому курсі НЮУ ім. Ярослава Мудрого.

«До приїзду швидкої допомоги відвідувачі намагалася надати першу допомогу, однак безуспішно. Екіпаж швидкої допомоги приїхав дуже швидко, однак результатів реанімація не дала», - наголошується в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в Хмельницькій області 42-річний чоловік на смерть забив битою свого сина під час святкування дня народження онука.

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Теги: #поліція#Харків