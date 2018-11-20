У Дніпрі водій BMW на швидкості розтрощив 10 автомобілів, є постраждалі (фото, відео)

Внаслідок аварії постраждало троє людей.

У Дніпрі на перетині вулиці Космічної та Запорізького шосе сталася масштабна ДТП за участю десятьох авто.

ДТП сталася близько 20.00 19 листопада. Внаслідок аварії постраждало троє осіб, повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій Дніпропетровської області.

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По прибуттю до місця події, рятувальники встановили, що відбулось зіткнення десяти легкових автомобілів, а саме: двох автомобілів марки BMW, автомобілів Nissan, Таврія, Жигулі, KIА, Fiat, Daewoo Lanos, Skoda та Subaru Forester.

Як повідомляє "Інформатор" з посиланням на поліцію, за попередніми даними, водій BMW їхав по Запорізькому шосе у бік центру міста на високій швидкості і "влетів" в автомобіль Subaru, який повертав на вулицю Космічну. В результаті зіткнення автомобіль Subaru перекинувся 4 рази, зачепивши 8 автомобілів. Більшість машин-учасників ДТП отримали серйозні пошкодження.

Рятувальникам довелося витягувати водія BMW з автівки за допомогою інструмента, його передали медикам. Також госпіталізовано водія Subaru та Fiat.

За словами поліцейських, водія BMW відвезли в несвідомому стані, за попередньою інформацією, у чоловіка зламані обидві ноги і шия. У водія автомобіля Subaru, попередньо, відкрита черепно-мозкова травма і перелом ноги. Чоловік перебував у свідомості.

Як повідомляв УНІАН, 23 жовтня у центрі Києві автокран протаранив 17 автомобілів.