Момент масштабної ДТП у Києві потрапив на відео
12:57, 23 жовтня 2018Інциденти
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Внаслідок аварії в центрі Києва вранці утворився затор.
У мережі показали відео моменту ДТП у центрі Києва за участю автокрана, який протаранив 17 машин.
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"В результаті оформлені 17 авто, формально один постраждалий, на місці допомогу надали ще двом", - пише dtp.kiev.ua на своїй сторінці у Facebook.
Як повідомляв УНІАН, в результаті дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася на бульварі Лесі Українки, пошкоджено 17 автомобілів. Один чоловік отримав незначні тілесні ушкодження.
Масштабне ДТП у Києві
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