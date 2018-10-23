Момент масштабної ДТП у Києві потрапив на відео

Внаслідок аварії в центрі Києва вранці утворився затор.

У мережі показали відео моменту ДТП у центрі Києва за участю автокрана, який протаранив 17 машин.

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"В результаті оформлені 17 авто, формально один постраждалий, на місці допомогу надали ще двом", - пише dtp.kiev.ua на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомляв УНІАН, в результаті дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася на бульварі Лесі Українки, пошкоджено 17 автомобілів. Один чоловік отримав незначні тілесні ушкодження.