В Одесі з трамвая випала пенсіонерка

На місці працювали правоохоронці. Близько двох годин маршрут №18 не працював.

В Одесі на 1-й станції Великого Фонтану з вагона трамвая випала жінка.

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Як повідомили в прес-службі КП «Одесміськелектротранс», вагон маршруту №18 здійснював посадку людей на зупинці, і в цей момент 70-річна одеситка не втрималася за поручень і впала на дорогу, передає "Думська".

Постраждала з незначними ушкодженнями була доставлена до лікарні.

На місці працювали правоохоронці. Близько двох годин маршрут №18 не працював.

Як повідомляв УНІАН, 9 листопада в Одеській області з переповненої маршрутки випала пасажирка. Жінка отримала тяжеую травму голови, через що впала у кому. Через кілька днів вона померла у лікарні.