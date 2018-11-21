В Одесі з трамвая випала пенсіонерка
13:09, 21 листопада 2018Інциденти
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На місці працювали правоохоронці. Близько двох годин маршрут №18 не працював.
Ілюстрація / REUTERS
В Одесі на 1-й станції Великого Фонтану з вагона трамвая випала жінка.
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Як повідомили в прес-службі КП «Одесміськелектротранс», вагон маршруту №18 здійснював посадку людей на зупинці, і в цей момент 70-річна одеситка не втрималася за поручень і впала на дорогу, передає "Думська".
Постраждала з незначними ушкодженнями була доставлена до лікарні.
На місці працювали правоохоронці. Близько двох годин маршрут №18 не працював.
Як повідомляв УНІАН, 9 листопада в Одеській області з переповненої маршрутки випала пасажирка. Жінка отримала тяжеую травму голови, через що впала у кому. Через кілька днів вона померла у лікарні.
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