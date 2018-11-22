Виколоті очі та порізане обличчя: з'явилися подробиці вбивства АТОшника в Дніпрі

АТОшника Романюка вбили на вокзалі в Дніпрі.

У вбитого в Дніпрі 41-річного українського військового Руслана Романюка були виколоті очі та порізане обличчя.

Його вбили дорогою додому, куди військовослужбовець їхав у відпустку, пише "Нова Тернопільська газета". Повідомляється, що смерть настала від удушення.

Читайте такожЗатримано підозрюваного у смертельному наїзді на українського прикордонника

Зазначається, що Романюк повертався додому, але на залізничному вокзалі у Дніпрі в нього вкрали документи й особисті речі, після чого він звернувся до поліції. Військовий майже тиждень жив на вокзалі й чекав відновлення документів.

Як повідомляв УНІАН, у Дніпрі в покинутій будівлі біля залізничного вокзалу знайдений мертвим військовий-контрактник; документів при ньому не було.

Як повідомили у відділі комунікації ГУ НП у Дніпропетровській області, впізнали тіло волонтери на території вокзалу, до яких той звертався по допомогу щодо проживання та харчування.