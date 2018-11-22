Виколоті очі та порізане обличчя: з'явилися подробиці вбивства АТОшника в Дніпрі
У вбитого в Дніпрі 41-річного українського військового Руслана Романюка були виколоті очі та порізане обличчя.
Його вбили дорогою додому, куди військовослужбовець їхав у відпустку, пише "Нова Тернопільська газета". Повідомляється, що смерть настала від удушення.
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Зазначається, що Романюк повертався додому, але на залізничному вокзалі у Дніпрі в нього вкрали документи й особисті речі, після чого він звернувся до поліції. Військовий майже тиждень жив на вокзалі й чекав відновлення документів.
Як повідомляв УНІАН, у Дніпрі в покинутій будівлі біля залізничного вокзалу знайдений мертвим військовий-контрактник; документів при ньому не було.
Як повідомили у відділі комунікації ГУ НП у Дніпропетровській області, впізнали тіло волонтери на території вокзалу, до яких той звертався по допомогу щодо проживання та харчування.