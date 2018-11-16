У Дніпрі вбили бійця ЗСУ

Тіло 41-річного військового було знайдено в покинутій будівлі поблизу залізничного вокзалу.

У Дніпрі в покинутій будівлі поблизу залізничного вокзалу знайдено мертвим воїна-контрактника; документів при ньому не було.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі комунікації ГУ НП у Дніпропетровській області, опізнали тіло волонтери на території вокзалу, до яких той звертався за допомогою щодо проживання та їжі.

Читайте такожНа Дніпропетровщині у барі побили ветерана АТО

Як з'ясували правоохоронці, загиблим виявився 41-річний Руслан Романюк з села Білозірка Лановецького району Тернопільської області. У Дніпрі він був у службових справах нетривалий час, близько двох тижнів. Раніше він звертався до місцевої поліції із заявою про те, що в нього викрали документи та особисті речі.

Попередньо відкрито кримінальне провадження за фактом умисного вбивства (ст. 115 ККУ).

Наразі з'ясовуються всі обставини трагедії, правоохоронці очікують висновків про причини смерті. Попередньо чоловіка задушили.

Як повідомляв УНІАН, 22 жовтня вночі у Львівській обласній клінічній лікарні помер 34-річний демобілізований учасник АТО Михайло Ковальчук.