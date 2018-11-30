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Переданий владою Одеси під розміщення військовослужбовців табір «Вікторія» залишається під арештом - прокуратура

21:30, 30 листопада 2018
Інциденти
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Майно комплексу заарештовано судом / atn.ua

Переданий владою Одеси під розміщення військовослужбовців муніципальний дитячий спортивно-оздоровчий комплекс «Вікторія», в якому в 2017 році під час пожежі загинули три вихованки творчого колективу «Адель», залишається під арештом.

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Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Одеської області.

У відомстві зазначили, що майно комплексу заарештовано судом у рамках кримінального провадження, а рішення про скасування або продовження дії арешту є компетенцією суду.

«Те чи інше рішення суд може прийняти за результатами внесення на розгляд відповідного клопотання. На даний час арешт на право розпорядження та користування майном, а саме будівлями табору «Вікторія», в рамках кримінального провадження не знято», - наголосили у прес-службі.

Як повідомили УНІАН у мерії, звернення про розміщення військових надійшло до міськради від військових. Арешт на майно «Вікторії» накладено у вересні 2017 року, в лютому 2018 року Одеський окружний адміністративний суд виніс постанову про припинення функціонування комплексу.

За словами адвоката сімей загиблих дітей Оксани Муравської, зняття арешту з майна може свідчити про бажання міських чиновників «піти від відповідальності і знищити сліди». Юрист також наголосили, що використання комплексу неможливо, поки не буде завершено розслідування.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі пізно ввечері 15 вересня 2017 року на території табору «Вікторія» сталася пожежа, під час якої загинули три вихованки творчого колективу «Адель».

У зв'язку з надзвичайною подією були затримані директор комплексу Петрос Саркісян і старший вихователь Наталія Цокур (Янчик), яка за функціональними обов'язками мала відповідати за пожежну безпеку. 24 квітня суд засудив Цокур до 3 років позбавлення волі з випробувальним терміном 2 роки.

Фігурантом справи також є підозрювана в халатності колишня заступник мера Одеси Зінаїда Цвірінько, розслідування стосовно якої було завершено 27 квітня. 3 жовтня вона в суді заявила, що провини своєї не визнає.

У справі також фігурують екс-керівник Київського відділу ГУ ДСЧС в Одеській області та інспектор, які підозрюються в службовій недбалості, що призвела до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 367 КК України).

У травні прокуратура повідомила Саркисяну і його заступнику Тетяні Ланіній про підозру в заволодінні 120 тис. грн бюджетних коштів, і 18 червня в Київський райсуд Одеси був направлений обвинувальний акт. У червні заступник директора табору відшкодувала бюджету міста завдані збитки - понад 120 тис. грн.

На початку вересня прокуратура оголосила про підозру в розтраті понад 400 тис. грн бюджетних коштів керівнику фірми, яка займалася реконструкцією «Вікторії». Наприкінці жовтня директору приватної компанії було оголошено підозру в привласненні 1,7 млн грн бюджетних коштів, виділених на реконструкцію «Вікторії».

29 листопада виконавчий комітет Одеської міської ради прийняв рішення про передачу «Вікторії» під розміщення військовослужбовців.

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Теги: #Одеса#табір