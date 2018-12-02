Львівські прикордонники затримали чотирьох нелегалів з Бангладеш

Затримано також їх посібника – громадянина Гани за порушення прикордонного режиму.

На Львівщині співробітники Держприкордонслужби затримали учора близько опівночі громадянина Гани та чотирьох громадян Бангладеш.

Читайте такожНа Сумщині у мікроавтобусі виявили вісьмох нелегальних мігрантів із В'єтнаму

Як повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України, на чотирьох громадян Бангладеш складено протоколи за спробу незаконного перетину державного кордону України.

Вони утримуються в пункті тимчасового тримання загону. На громадянина Гани складено протокол за порушення прикордонного режиму та накладено штраф.

Зазначається, що про можливий незаконний перетин кордону співробітники Держприкордонслужби дізнались завчасно. Для цього ймовірні ділянки руху правопорушників були посилені додатковими нарядами. Невдовзі співробітники оперативних підрозділів Західного регіонального управління на околиці н.п. Варяж Сокальського району зупинили для перевірки автомобіль Audi литовської реєстрації.

За кермом авто був громадянин Гани, який мав посвідку на проживання в Україні. Крім того, з’ясувалося, що іноземець щойно здійснив доставку до лісосмуги чотирьох громадян Бангладеш.

Група реагування у складі прикордонників відділу «Павловичі» Львівського загону та військовослужбовців оперативних підрозділів Держприкордонслужби за допомогою службового собаки відразу вийшли на слід правопорушників та неподалік кордону затримала 4-х чоловіків. Вони були без документів та назвалися громадянами Бангладеш.

Наразі встановлюються всі деталі правопорушення.