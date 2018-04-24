В Одесі на ринку "7-й кілометр" затримали 13 нелегалів із Південно-Східної Азії

Іноземці порушили правила перебування на території України.

В Одесі 23 квітня правоохоронці затримали 13 нелегалів з Південно-Східної Азії.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеського прикордонного загону Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України, оперативники регіонального управління Держприкордонслужби спільно з поліцією, СБУ і міграційною службою затримали 13 іноземних громадян - вихідців з Південно-Східної Азії.

Відзначається, що іноземці порушили правила перебування на території України і їх виявлено на території промислового ринку «7-й кілометр».

Зараз їх доставлено в управління Державної міграційної служби в Одеській області для складання процесуальних документів за ч.1 ст.203 КУпАП (Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України). Проводяться інші невідкладні заходи.