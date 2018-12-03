Начальник госпвідділу ГПУ Анатолій Гатунок потрапив під кримінальну справу НАБУ

Національне антикорупційне бюро України зареєструвало заяву про порушення кримінальної справи за фактом причетності до ряду злочинних дій начальника відділу капітального будівництва та технічного нагляду управління матеріально-технічного забезпечення Генеральної прокуратури України Анатолія Гатунка.

Заява про притягнення Анатолій Гатунка до кримінальної відповідальності НАБУ (номер реєстрації 204/3311201) і НАПК (07/54121/18) подали пайовики і акціонери СТОВ «Бондаревское» Коростеньського району Житомирської області.

Як повідомляє видання «Багнет», заявники звинувачують чиновника ГПУ в незаконному користуванні землями без відома пайовиків, присвоєння земельних наділів померлих власників, рейдерському захопленні СТОВ «Бондаревське» у змові з групою осіб, підроблення документів, привласнення та розтрату матеріально-технічних цінностей підприємства.

За даними видання, дружині Анатолія Гатунка Людмилі Пономаренко донедавна належало СТОВ «Бондаревське» (ЄДРПОУ 03743486) в Коростеньському районі, а син Артур, депутат Запорізької облради контролює 100% частку ТОВ «Агроуспіх-1» (ЄДРПОУ 39320297) в Олевському районі.

"У березні 2018 року Гатунок Анатолій вирішив «продати» обидва підприємства підприємниці Руслані Приходько. Її бізнес-партнери Олександр Грицун і Василь Матієнко, які перебували в змові з чиновником ГПУ, переконали підприємницю викупити вскладчину з 80% у статутних фондах двох ТОВ, а за підсумками врожаю придбати решту частки. Продажна вартість активів склала $395 тис., з яких $291,2 тис. – ціна 1400 га земельного банку двох підприємств (СТОВ «Бондаревське» - 900 га, ТОВ «Агроуспіх-1» - 500 га)", - повідомляє Багнет.

Як стверджується у повідомленні, 27 квітня 2018 року, в офісі нотаріуса, відбулася угода купівлі-продажу 80% частки активів СТОВ «Бондаревське». Руслана Приходько заплатила Анатолію Гатунку $170 тис. готівкою. Після державної перереєстрації складу учасників ТОВ був призначений новий директор В'ячеслав Паламарчук.

Після операції, почавши посівну, нова власниця виявила, що зіткнулася з шахраями, пише ресурс.

«Ми провели інвентаризацію земель. Виявилося, що двом ТОВ належали права на істотно менші площі землі. Замість 900 га СТОВ «Бондаревське» мало право обробляти лише 742 га, а «Агроуспіх-1» мала у своєму банку всього 336 га замість 500 га. Більше того, частина земель, які Гатунок показував, як частина власності «Бондаревського», належали іншим підприємствам – ТОВ «Некращи» та ПП «Черняхівська аграрна група». Він незаконно засіяв ці чужі землі», - заявила Руслана Приходько.

Як повідомляє видання, у вересні дружина чиновника ГПУ Людмила Пономаренко, з надуманих мотивів, подала позов у господарський суд Житомирської області про розірвання договору купівлі-продажу корпоративних прав на СТОВ «Бондаревське». У цей час, Гатунок, Грицун і Матієнко беруть підприємство під свій контроль, беручи на себе всі управлінські рішення. 10 жовтня вони викрадають печатку товариства, погрозами фізичної розправи змушують звільнитися директора В'ячеслава Паламарчука.

«На даний момент рейдери успішно розпродують урожай, а їхні адвокати домагаються у суді повернути дружині Анатолія Гатунка 100% частки в СТОВ «Бондаревське». При цьому, отримані від Руслани Приходько $170 тис., чиновник Генпрокуратури повертати не збирається», - пише видання.