Україна нарощує експорт молочної продукції, але грошей від цього отримує все менше

Загальний стан вітчизняної молочної промисловості залишає бажати кращого.

Згущені молоко та вершки стали основою експорту Україною молочних товарів в листопаді. Загалом натуральні обсяги експорту молочки відносно листопада минулого року виросли на 18%, але грошова виручка скоротилася на 1%. Про це йдеться в актуальному звіті аналітика Асоціації виробників молока Георгія Кухалейшвілі.

Сумарно Україна експортувала в листопаді 10,41 тис. тонн молочних продуктів на суму 27,56 млн доларів. Натуральні обсяги експорту збільшилися на 16% відносно жовтня. Грошова виручка, порівняно з попереднім місяцем, також зросла - на 12%.

Згущені молоко та вершки склали 32% експорту, сири - 22%, вершкове масло - 18%. Обсяги експорту першої категорії товарів у порівнянні з жовтнем виросли на 82%.

Разом з тим, істотно скоротилися обсяги поставок кисломолочних продуктів (-17%), сирів (-10%) та морозива (-9%).

При цьому за листопад Україна імпортувала 5,55 тис. тонн молочних продуктів на суму 30,91 млн доларів. Тож зовнішньоторговельне сальдо в листопаді було негативним і склало -3,35 млн доларів, через наплив в Україну дешевого згущеного молока, сирів та кисломолочних продуктів з Європи.

Найбільшим постачальником сирів в Україну в цьому році стала Польща з часткою в 64%. Звідти в Україну завозили більшість молочних продуктів, за виключенням вершкового масла та казеїну, де перші позиції зайняла Німеччина.

Ціни на молочку в Україні - останні новини

В прогнозі для УНІАН заступниця генеральної директорки Асоціації виробників молока Олена Жупінас повідомила, що вартість молочних продуктів на внутрішньому ринку найближчим часом буде знижуватися. Найбільше мають здешевшати сметана, вершки, творог, масло та напівтвердий сир.

Таке здешевшання, яке порадує споживачів, точно не на руку українським виробникам молочки. Більш дешеві аналоги з-за кордону поступово витісняють вітчизняну продукцію з полиць супермаркетів - особливо це стосується вищезгаданих польських сирів.

