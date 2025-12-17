Через обмежений експортний потенціал і значні потреби в імпорті очікується помірна девальвація гривні.

На 2026 рік більшість аналітиків прогнозують помірну девальвацію гривні – очікується, що національна валюта послабиться, проте долар не перетне психологічну позначку у 45 гривень, розповіла керівниця з макроекономічних досліджень "ПриватБанку" Ольга Погарська, коментуючи макроекономічні прогнози уряду та аналітичних компаній на 2026 рік під час дискусії Центру економічної стратегії.

Вона зазначила, що у 2025 році спостерігалося розширення коливань в обох напрямках – гривня як зміцнювалася, так і послаблювалася. І станом на зараз мало хто очікує стрімких змін курсу, тому на кінець року курс буде близьким до показника, яким він був на початку 2025-го.

"Але якщо подивитися на інтервенції НБУ, то ми можемо помітити очевидну тенденцію до збільшення чистих інтервенцій, хоча вони компенсуються значною зовнішньою фінансовою підтримкою, завдяки якій Нацбанк накопичив досить значні обсяги резервів", - зауважила Погарська.

Відео дня

За її словами, через обмежений експортний потенціал і значні потреби в імпорті аналітики змушені закладати в прогноз на 2026 рік помірну девальвацію.

"Хочу підкреслити слово "помірну": консенсус-прогноз передбачає, що в середньому курс зміниться не більше, ніж на 5%, і наразі ніхто не очікує, що на кінець 2026 року курс перетне психологічну позначку у 45 грн за долар. Але вагому роль тут відіграє саме ритмічність зовнішньої допомоги, особливо на початку 2026 року", - сказала експертка.

На думку фахівчині, незважаючи на практично рекордні золотовалютні резерви і значний запас для інтервенцій, саме невизначеність щодо зовнішнього фінансування на початку 2026 року може спровокувати посилену волатильність, що задасть тон усьому року. Додатковим ризиком, за її словами, залишається інтенсивність бойових дій.

Курс валют в Україні

Національний банк України встановив на четвер, 18 грудня, офіційний курс долара до гривні на рівні 42,34 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 16 копійок.

По відношенню до євро гривня, в свою чергу, посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 49,63 гривні за один євро, тобто гривня зміцнилася на 4 копійки.

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 42,35 грн/дол., а продати долар можна за курсом 42,25 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 49,91 грн/євро, а курс продажу – 49,70 грн/євро.

