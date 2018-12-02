У Києві чоловік зарізав двох жінок та вистрибнув з вікна

Однією з жінок, яких вбив 24-річний чоловік, була його матір.

У Києві на вулиці Васильківській молодик наніс численні рани двом жінкам, а потім викинувся з вікна квартири, розташованої на шостому поверсі багатоповерхівки.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

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Вбивцею виявився 24-річний чоловік, який проживав разом із матір’ю в одній із квартир та мав проблеми із психічним здоров’ям. Оглянувши помешкання, на кухні поліцейські виявили тіла двох жінок з численними різаними пораненнями. З’ясувалося, що одна з жінок - 53-річна матір померлого. Особа іншої жінки встановлюється. Провівши обшук квартири, правоохоронці виявили і вилучили речові докази, зокрема два ножі та сокиру зі слідами крові.

«За фактом події слідчим відділом Голосіївського управління поліції розпочато кримінальне провадження за частиною другою статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України», - додали у поліції.

Крім того, розслідується кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з додатковою правовою кваліфікацією – самогубство. Правоохоронці встановлюють мотиви вбивства жінок.