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По центральній площі Харкова пронісся палаючий самоскид (відео)

13:14, 05 грудня 2018
Інциденти
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Читачі припустили, що йому в контейнер закинули сигарету / auto.gazeta.kz

Про це повідомляє місцеве видання «Місто Х».

За повідомленнями очевидців, інцидент стався у середу, 5 грудня, близько 11:00.

"В автомобілі КамАЗ щось загорілось на ходу. У нього дуже сильно димів кузов", - зазначив харків'янин Олександр.

"Таке відчуття, що йому в "контейнер" хтось кинув непогашену сигарету або димову шашку", - додала користувач Аліна.

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Теги: #Харків