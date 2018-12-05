По центральній площі Харкова пронісся палаючий самоскид (відео)

За повідомленнями очевидців, інцидент стався сьогодні близько 11:00.

У Харкові на площі Свободи на ходу загорівся КамАЗ.

Про це повідомляє місцеве видання «Місто Х».

За повідомленнями очевидців, інцидент стався у середу, 5 грудня, близько 11:00.

"В автомобілі КамАЗ щось загорілось на ходу. У нього дуже сильно димів кузов", - зазначив харків'янин Олександр.

"Таке відчуття, що йому в "контейнер" хтось кинув непогашену сигарету або димову шашку", - додала користувач Аліна.