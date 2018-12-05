По центральній площі Харкова пронісся палаючий самоскид (відео)
13:14, 05 грудня 2018Інциденти
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За повідомленнями очевидців, інцидент стався сьогодні близько 11:00.
Читачі припустили, що йому в контейнер закинули сигарету / auto.gazeta.kz
У Харкові на площі Свободи на ходу загорівся КамАЗ.
Про це повідомляє місцеве видання «Місто Х».
За повідомленнями очевидців, інцидент стався у середу, 5 грудня, близько 11:00.
"В автомобілі КамАЗ щось загорілось на ходу. У нього дуже сильно димів кузов", - зазначив харків'янин Олександр.
"Таке відчуття, що йому в "контейнер" хтось кинув непогашену сигарету або димову шашку", - додала користувач Аліна.
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