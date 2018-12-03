У Харкові грабіжники, тікаючи від поліції, протаранили авто патрульних (відео)

У Харкові затримували злодія, який намагався поцупити речі з чужої машини.

У Харкові грабіжники, які тікали від поліції, протаранили патрульний автомобіль.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. У Харкові затримували злодія, який намагався поцупити речі з чужої машини. Його помітив її власник, спробував зупинити. Між чоловіками зав'язалася бійка, в ході якої злодій дістав ніж і пригрозив його застосувати. Після цього підозрюваний сів у під'їхала Skoda і спробував втекти.

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Наздогнати втікачів вдалося тільки біля ТРЦ "Україна". Затриманими виявилися українці 31 і 43 років, а також 39-річний громадянин Грузії.

Раніше у Польщі в результаті ДТП постраждали вісім українців.