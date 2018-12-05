У Києві рятувальники розпочали перевірки споруд для укриття населення

У Києві рятувальники розпочали перевірки найпростіших споруд цивільного захисту міста для укриття населення.

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Як повідомили на сайті ДСНС, останніми днями почастішали випадки звернення громадян та представників ЗМІ до Головного управління з приводу неточностей місць розташування найпростіших укриттів та споруд подвійного призначення в Києві на інтерактивній карті, що була складена у КМДА.

"На спільній нараді рятувальних служб та представників місцевої влади за ініціативою Головного управління ДСНС України у м. Києві було вирішено розпочати перевірки найпростіших укриттів та споруд подвійного призначення, їхній технічний стан, наявність вказівних табличок, інформаційних табличок з номерами телефонів відповідальних осіб та відповідність місць розташування об’єктів з інтерактивною картою Google", - йдеться в повідомленні.

Відповідні перевірки, за даними ДСНС, розпочались у столиці сьогодні.

"Так, рятувальники разом з представниками органів місцевої влади спускаються в підземний простір столиці для огляду місць укриття. У разі виявлення порушень чи розбіжностей розташування об’єктів з інтерактивною картою представниками органів місцевої влади такі порушення фіксуються і в найкоротші терміни повинні бути усунені", - додали в ДСНС.