Представника "Дунайського пароплавства" піймали на хабарі у $100 тисяч при спробі незаконного продажу державного теплохода

Зловмисник на 30% занизив ціну теплохода «Микола Савицький», вся сума хабара становила 260 тис. доларів.

Представників Українського Дунайського пароплавства (УДП, м. Ізмаїл, Одеська обл.) і Першої Української міжрегіональної товарної біржі затримано під час отримання 100 тис. дол. хабара.

Про це у Facebook повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко.

За його словами, радник голови ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство» і представник Першої Української міжрегіональної товарної біржі шляхом махінацій занизили на 30% ціну морського судна - теплохода «Микола Савицький», 1988 року випуску, побудованого в Корнойбурзі (Австрія). Це судно належить державі.

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«Зловмисники запропонували громадянину Н. придбати судно «Микола Савицький» шляхом викупу без проведення аукціону за зниженою вартістю за умови передачі їм неправомірної вигоди в сумі 260 тис. доларів», - написав Луценко.

За його даними, після отримання частини коштів у розмірі 100 тис. дол. зловмисників затримали «на гарячому».

Довідка УНІАН. Українське Дунайське пароплавство - національний перевізник вантажів і пасажирів у Дунайському басейні і одне з найбільших транспортних підприємств у Європі. Компанія здійснює близько 25% транспортних перевезень Дунаєм. Флот компанії налічує кілька сотень самохідних і несамохідних річкових суден, а також морські судна дедвейтом 3-5 тис. тонн: шість суховантажів, один нафтоналивний танкер.