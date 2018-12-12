Внаслідок вчорашнього зіткнення маршрутки з вантажівкою під Києвом загинула людина

В результаті аварії безліч пасажирів маршрутки отримали серйозні травми. Одна людина померла по дорозі в лікарню.

Неподалік від Гостомеля маршрутка з двома десятками пасажирів, врізалася у вантажівку.

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Як повідомляв УНІАН, інцидент стався пізно ввечері 11 грудня на Гостомельській трасі.

За інформацією, водій автобуса не впорався з керуванням та в'їхав у припарковану на узбіччі вантажівку. Він стверджує, що його засліпили фари зустрічних машин і тому він не побачив вантажівку.

В результаті аварії безліч пасажирів маршрутки отримали серйозні травми. Один чоловік помер у машині швидкої допомоги по дорозі в лікарню.

Всі обставини ДТП наразі встановлюються.