Внаслідок вчорашнього зіткнення маршрутки з вантажівкою під Києвом загинула людина
10:16, 12 грудня 2018Інциденти
550 0
В результаті аварії безліч пасажирів маршрутки отримали серйозні травми. Одна людина померла по дорозі в лікарню.
В результаті ДТП загинула людина \ \ ДТП Kiev.UA
Неподалік від Гостомеля маршрутка з двома десятками пасажирів, врізалася у вантажівку.
Читайте такожПід Києвом маршрутка влетіла у вантажівку: п'ятеро постраждалих
Як повідомляв УНІАН, інцидент стався пізно ввечері 11 грудня на Гостомельській трасі.
За інформацією, водій автобуса не впорався з керуванням та в'їхав у припарковану на узбіччі вантажівку. Він стверджує, що його засліпили фари зустрічних машин і тому він не побачив вантажівку.
В результаті аварії безліч пасажирів маршрутки отримали серйозні травми. Один чоловік помер у машині швидкої допомоги по дорозі в лікарню.
Всі обставини ДТП наразі встановлюються.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter