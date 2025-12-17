Продати долар можна в середньому за курсом 42,00 грн, а євро – 49,37 грн.

Курс долара до гривні в банках України у середу, 17 грудня, зріс на 5 копійок і складає 42,45 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 42,00 гривні за долар.

При цьому середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 6 копійок і складає 49,99 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 49,37 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 42,35 грн/дол., а продати долар можна за курсом 42,25 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 49,91 грн/євро, а курс продажу – 49,70 грн/євро.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 17 грудня офіційний курс долара до гривні на рівні 42,18 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 7 копійок.

По відношенню до євро гривня також послабила позиції. Офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 49,67 гривні за один євро, тобто гривня втратила 2 копійки. Цей показник став черговим історичним максимумом курсу євро в Україні (попередній рекорд був зафіксований 15 грудня – 49,65 грн).

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин радить вкладати гроші в банківські метали, якщо їхня частка в інвестиційному портфелі становить не більш як 10-15%, тому що це вкладення не менше ніж на рік, а 50-60% портфеля повинна становити валюта, яка легко конвертується в гривню. У зв'язку з цим він все ще вважає купівлю готівкової валюти і валютних облігацій внутрішньої державної позики кращою інвестицією.

