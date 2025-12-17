Ціни на промислові метали зросли більш ніж на 30% цього року.

Ціни на мідь пішли вгору. Інвестори очікують даних щодо інфляції в США, які можуть вплинути на політику Федеральної резервної системи щодо процентних ставок у 2026 році.

Видання Bloomberg пише, що станом на 6:18 за київським часом метал продавали по 11 682 долари за тонну. Таким чином, 1 кілограм міді коштує 11,68 долара.

Варто зазначити, що після того, як у п'ятницю, 12 грудня, вартість металу сягнула рекорду у 12 000 доларів за тонну, котирування коливаються.

Ціни на промислові метали зросли більш ніж на 30% цього року після серії збоїв у роботі рудників, які призвели до скорочення пропозиції. Ринок підтримує стійкий попит, пов'язаний з електрифікацією та інвестиціями в енергосистему.

Ціни на мідь - останні прогнози

Глава торгового підрозділу гігантської китайської гірничодобувної компанії CMOC Group Кенні Айвс заявив, що ціни на мідь можуть досягти до кінця року 11 000 або навіть 12 000 доларів за тонну.

4 грудня аналітики банку Goldman Sachs Group Inc. заявили, що зростання цін на мідь вище 11 000 доларів за тонну буде короткочасним. Металу, як і раніше, більш ніж достатньо, тому дефіциту не передбачається щонайменше до 2029 року. За їхніми словами, у 2026 році ціни перебуватимуть у діапазоні 10 000-11 000 доларів за тонну.

