У Києві невідомі закидали представництво "Росспівробітництва" фаєрами та димовими шашками

У Києві цієї ночі невідомі в масках закидали представництво "Росспівробітництва" фаєрами та димовими шашками.

Про це повідомляє Радіо Свобода. Активісти вигукували "З Днем Народження, Сенцов". Відповідний напис з’явився на тротуарі навпроти "Росспівробітництва". Читайте такожУ Києві невідомі намагалися підпалити представництво Росспівробітництва, завадив дощ Також на фасаді будівлі червоною фарбою написали цифру «40». 13 липня українському письменнику та режисеру Олегу Сенцову виповнилось сорок років.

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