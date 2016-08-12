Вбивство прикордонника у Сумській області: в ОДА озвучили свою версію події

Про це повідомив голова Сумської облдержадміністрації Микола Клочко, передає "112 Україна".

"За нашими даними, цей випадок має більше побутовий характер, він не пов'язаний з терористичною загрозою, або з якоюсь ДРГ. Є різні версії, але такі версії, як теракт чи провокації з боку РФ, не розглядаються", - повідомив він.

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Раніше прокуратура Сумської області повідомила, що прикордонниками неподалік від прикордонної смуги у селі Нова Слобода Путивльського району ще 7 серпня об 11:20 був виявлений труп свого колеги.

За результатами розтину встановлено, що смерть 39-річного чоловіка настала 6 серпня близько 18:30 від закритої черепно-мозкової травми.