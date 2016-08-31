У Києві внаслідок ДТП за участю патрульних поліцейських постраждали діти (відео)

Аварія сталася близько 19.00 на Куренівці в районі стадіону "Спартак", повідомляє dtp.kiev.ua.

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За попередньою інформацією, "Toyota Prius" патрульних поліцейських почала розвертатися вліво через подвійну суцільну лінію зі світловими маячками, але без звукових сигналів.

В автомобіль на великій швидкості врізалася "Skoda", яка їхала по зустрічній. Після зіткнення "Шкоду" відкинуло тролейбус, де в легковик в'їхав "Mercedes". Автомобіль патрульних відкинуло на "Mitsubishi Colt".

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У салоні "Skoda" була жінка і двоє дітей 4 років. Діти отримали травми і були госпіталізовані в лікарню.

Момент аварії видно на 6 хвилині відео.