Під Києвом фура влетіла у групу велосипедистів, є жертви

Про це у своєму Facebook повідомив міністр молоді та спорту Ігор Жданов.

«Під Броварами сталася жахлива трагедія. Група велосипедистів Броварського вищого училища фізичної культури була збита фурою. Один спортсмен загинув, троє знаходяться у реанімації», - написав міністр.

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Жданов розповів, що зв'язався з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим та говорив із першим заступником голови Київської ОДА Левом Парцхаладзе. За його словами, Мінмолодьспорту спільно з МВС та обласною владою створює спеціальну комісію для розслідування всіх обставин цієї аварії.

«За моїм дорученням на місце трагедії також виїхав перший заступник міністра Ігор Гоцул. Я наполягаю на максимально неупередженому розслідуванні цієї справи та притягненні винних до відповідальності», - підкреслив міністр.