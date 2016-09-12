У потязі київського метро помер пасажир

У київському метрополітені сьогодні вранці помер пасажир 1961 року народження.

Про це УНІАН повідомила начальник прес-служби КП "Київський метрополітен" Наталія Макогон. За її словами, пасажиру стало зле у вагоні поїзда. Читайте такожУ Києві чоловік побив працівницю метро: намагалася перешкодити йому проїхати "зайцем"Лікарі швидкої допомоги, які були викликані на найближчу станцію метрополітену – "Осокорки", констатували смерть чоловіка. "Помер чоловік 1961 року народження. Стало погано в потязі. Викликали швидку. Лікарі констатували смерть. Сталося на "Осокорках", - повідомила Макогон.

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