У потязі київського метро помер пасажир
12:53, 12 вересня 2016Інциденти
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У київському метрополітені сьогодні вранці помер пасажир 1961 року народження.
У потязі метро на "Осокорках" помер пасажир / wikipedia.org
Про це УНІАН повідомила начальник прес-служби КП "Київський метрополітен" Наталія Макогон.
За її словами, пасажиру стало зле у вагоні поїзда.
Читайте такожУ Києві чоловік побив працівницю метро: намагалася перешкодити йому проїхати "зайцем"Лікарі швидкої допомоги, які були викликані на найближчу станцію метрополітену – "Осокорки", констатували смерть чоловіка.
"Помер чоловік 1961 року народження. Стало погано в потязі. Викликали швидку. Лікарі констатували смерть. Сталося на "Осокорках", - повідомила Макогон.
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