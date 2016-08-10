У Києві біля метро Осокорки перекинулася фура, вхід на станцію обмежений (фото)

10:41, 10 серпня 2016
Інциденти
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Київський метрополітен 10 серпня частково обмежив вхід в метро на станції Осокорки через ДТП.

Фото facebook.com/bogdan.bondarenko

Як повідомляє сайт dtp.kiev.ua, біля Осокорків перекинулася фура. Зараз поруч з місцем події утворилася величезна пробка.

"Біля станції Осокорки сталася ДТП. Будьте уважні, вхід в метро частково обмежено", - йдеться в повідомленні метрополітену в Facebooк.

На місці працює поліція.

Фото facebook.com/bogdan.bondarenko

За даними dtp.kiev.ua, водій фури втратив контроль над керуванням, вилетів з проїжджої частини і врізався в бетонну стіну входу в підземний перехід, в результаті фура з причепом перекинулася. Пізніше відбулося ще одне ДТП: водій Шкоди, перебудовуючись, врізався у фуру. На місці аварії пошкоджено три автомобілі.

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