У Києві біля метро Осокорки перекинулася фура, вхід на станцію обмежений (фото)
10:41, 10 серпня 2016Інциденти
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Київський метрополітен 10 серпня частково обмежив вхід в метро на станції Осокорки через ДТП.
Фото facebook.com/bogdan.bondarenko
Як повідомляє сайт dtp.kiev.ua, біля Осокорків перекинулася фура. Зараз поруч з місцем події утворилася величезна пробка.
"Біля станції Осокорки сталася ДТП. Будьте уважні, вхід в метро частково обмежено", - йдеться в повідомленні метрополітену в Facebooк.
На місці працює поліція.
Фото facebook.com/bogdan.bondarenko
За даними dtp.kiev.ua, водій фури втратив контроль над керуванням, вилетів з проїжджої частини і врізався в бетонну стіну входу в підземний перехід, в результаті фура з причепом перекинулася. Пізніше відбулося ще одне ДТП: водій Шкоди, перебудовуючись, врізався у фуру. На місці аварії пошкоджено три автомобілі.
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