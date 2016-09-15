У Затоці викрили банду клофелінщиків після смерті одного з потерпілих

На слід банди поліцейські вийшли тільки після того, як один з чоловіків помер від передозування снодійним, передає Думская.net.

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Основними фігурантами групи були дві жінки. З ними у злочинній змові перебували водії і охоронці. Жінки знаходили в барах, дискотеках і ресторанах курорту заможних чоловіків і пропонували провести приємний вечір разом. На виході їх вже чекав автомобіль, за кермом якого перебував інший член банди. По дорозі в готель купувалися спиртні напої. Після прибуття в номер злочинниці підмішували в алкоголь снодійне. Коли «клієнт» втрачав свідомість, зловмисниці забирали всі його цінні речі і зникали з місця злочину. Відразу після цього банда збувала пограбоване в налагоджених місцях збуту.

Як вдалося з'ясувати, на рахунку банди два десятка епізодів. Під час обшуків у зловмисників знайшли чеки з ломбардів, снодійне, вкрадені золоті прикраси. В даний момент усі члени злочинної групи затримані. Правоохоронцями перевіряється їх причетність до аналогічних злочинів на території Одеської та Херсонської областей.