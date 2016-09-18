На місці вибуху в Павлограді виявлено тіло жінки: поліція розслідує як вбивство

Поліція за результатами попереднього розслідування вибуху газу, який стався вночі в житловому будинку в Павлограді (Дніпропетровська обл.), відкрила кримінальні провадження проти власника квартири, в якій стався вибух, за порушення вимог пожежної безпеки та за вбивство жінки, тіло якої знайшли в іншому будинку, повідомила прес-служба Національної поліції.

"18 вересня 2016 у 02:15 громадяни повідомили до чергової частини Павлоградського відділу поліції, що в будинку №569 по вулиці Дніпровської в місті Павлоград стався вибух газу. Майже одночасно з цим повідомленням до чергової частини зателефонував чоловік, який розповів, що виявив у будинку по вулиці Новій тіло жінки з ознаками насильницької смерті", - йдеться в повідомленні.

Прес-служба поінформувала, що слідчі, які виїхали на місце вибуху, встановили, що на п'ятому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку по вулиці Дніпровській стався вибух природного газу в одній з квартир. У той же час в будинку по вулиці Новій поліцейські виявили тіло 53-річної жінки з численними колото-різаними пораненнями.

"Коли правоохоронці перебували на місці вибуху, сусіди звернули їх увагу на що стоїть неподалік власника квартири, в якій стався вибух. Поліцейські підійшли до нього і побачили на одязі сліди, які вказують на вчинення злочину щодо жінки, тіло якої було виявлено в будинку по вулиці Новій. Також було встановлено, що жінка та чоловік раніше перебували в шлюбі", - йдеться в повідомленні.

За фактом вибуху слідчим відділом Павлоградського відділу поліції внесено відомості до ЄРДР з попередньою правовою кваліфікацією за ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки). За фактом вбивства порушено кримінальну виробництво за 2 ч. п. 4 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

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Чоловіка, підозрюваного в умисному вбивстві та порушенні вимог пожежної безпеки, було затримано поліцейськими. За даними прес-служби, йому загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, 1:30 ночі " 18 вересня в квартирі на п'ятому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку в місті Павлоград стався вибух, внаслідок якого пошкоджено п'ять квартир.

Як повідомили в прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій, в 3:24 пожежа на площі 200 квадратних метрів був ліквідований. На місці пожежі врятовано дві людини, жертв і постраждалих в результаті вибуху немає.