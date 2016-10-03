ДТП у Білій Церкві: поліція назвала імена загиблих патрульних (фоторепортаж, відео)

08:39, 03 жовтня 2016
Інциденти
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У Білій Церкві внаслідок ДТП загинули двоє патрульних поліцейських, а третій з важкими травмами перебуває у лікарні. 

За попередніми даними, позашляховик з польськими номерами виїхав на зустрічну смугу і врізався в автомобіль поліції.

В результаті зіткнення двоє пасажирів-правоохоронців, 22-річний лейтенант поліції Андрій Яцура та 24-річний старший сержант поліції Михайло Корнієнко, загинули на місці події, повідомили у ГУ НП у Київській області.

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Ще один поліцейський, 23-річний старший лейтенант Радіон Совіженко, який був за кермом службового авто, з тілесними ушкодженнями доставлений до реанімаційного відділення місцевої лікарні.

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