ДТП у Білій Церкві: поліція назвала імена загиблих патрульних (фоторепортаж, відео)
08:39, 03 жовтня 2016Інциденти
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У Білій Церкві внаслідок ДТП загинули двоє патрульних поліцейських, а третій з важкими травмами перебуває у лікарні.
За попередніми даними, позашляховик з польськими номерами виїхав на зустрічну смугу і врізався в автомобіль поліції.
В результаті зіткнення двоє пасажирів-правоохоронців, 22-річний лейтенант поліції Андрій Яцура та 24-річний старший сержант поліції Михайло Корнієнко, загинули на місці події, повідомили у ГУ НП у Київській області.
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Ще один поліцейський, 23-річний старший лейтенант Радіон Совіженко, який був за кермом службового авто, з тілесними ушкодженнями доставлений до реанімаційного відділення місцевої лікарні.
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