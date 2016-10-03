У Києві невідомі у масках напали на поліцейського, забрали зброю і посвідчення
15:53, 03 жовтня 2016Інциденти
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У Солом'янському районі Києва невідомі в масках напали на співробітника поліції і, погрожуючи предметом, схожим на пістолет Макарова, відібрали у нього табельну зброю, спецзасоби та службове посвідчення.
Проводяться оперативно-розшукові заходи по затриманню зловмисників / Фото УНІАН
Про це повідомляє LB.ua.
Після цього вони втекли на автомобілі Volkswagen Golf 3 чорного кольору з реєстраційними номерами Київської області. У Києві введено план "Перехоплення".
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Проводяться оперативно-розшукові заходи по затриманню зловмисників.
Раніше повідомлялося, що в Солом'янському районі Києва водій "MITSUBISHI Pajero" напав на поліцейського і відібрав у нього табельну зброю. Патрульного госпіталізували в лікарню.
Нагадаємо, що ввечері 2 жовтня в місті Біла Церква Київської області двоє патрульних загинули з вини п'яного водія.
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