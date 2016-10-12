В Одесі біля Морвокзалу під час шторму затонула приватна яхта

16:57, 12 жовтня 2016
Інциденти
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На Морському вокзалі Одеського порту сьогодні під час шторму затонула приватна яхта.

Під час шторму затонула приватна яхта / Думская

Як повідомили УНІАН у прес-службі адміністрації Одеського морського торгового порту, в період з 14:00 до 15:00 затонула моторна яхта середніх розмірів "Аrtemida", ошвартована біля плавпонтона Морвокзалу. На даний час плавпонтон орендується компанією «Яхт-клуб 2009», у якої в свою чергу власник яхти орендував місце під стоянку.

Зазначається, що яхта приватна. У цій ситуації відповідальність за експлуатацію плавпонтона несе компанія-орендар.

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За попередніми даними, жертв і потерпілих немає, шкоди екології й державному майну не завдано.

Причини НП з'ясовуються.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Одесі та області шторм. У зв‘язку із сильним вітром впало два будівельних крани, десятки дерев, падіння дерева спричинило загибель жінки. Також припинено рух ряду міських маршрутів електротранспорту.

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