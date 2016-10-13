У Києві вночі чоловік підірвав себе гранатою

Вибух стався у Дарницькому районі столиці, передає Еспресо.

Як повідомляє видання, чоловік підірвав себе близько о пів на четверту ранку. У результаті вибуху він загинув.

Читайте такожСуд залишив у СІЗО підозрюваних у скоєнні теракту біля Палацу спорту в ХарковіКрім того, у поліції заявили, що чоловік – дезертир та втік із армії, втім ця інформація перевіряється.

Слідчі з’ясовують було це самогубство чи необережне поводження із гранатою.