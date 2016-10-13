У Києві вночі чоловік підірвав себе гранатою
10:38, 13 жовтня 2016Інциденти
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У поліції допускають, що чоловік був дизертиром
У Києві чоловік підірвав себе гранатою / Фото Еспресо
Вибух стався у Дарницькому районі столиці, передає Еспресо.
Як повідомляє видання, чоловік підірвав себе близько о пів на четверту ранку. У результаті вибуху він загинув.
Читайте такожСуд залишив у СІЗО підозрюваних у скоєнні теракту біля Палацу спорту в ХарковіКрім того, у поліції заявили, що чоловік – дезертир та втік із армії, втім ця інформація перевіряється.
Слідчі з’ясовують було це самогубство чи необережне поводження із гранатою.
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