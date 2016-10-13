ДТП на Прикарпатті: лісовоз зіткнувся з автобусом, одна людина загинула, 15 травмовані (відео)

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

За словами очевидців, вантажівка їхала назустріч автобусу й несподівано перед ним повернула, перекривши дорогу. Уникнути зіткнення водій автобуса вже не міг. Рейсова маршрутка, що їхала з Івано-Франківська до Трускавця була повна пасажирів.

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Як повідомляв УНІАН, на Львівщині шестеро осіб травмовані внаслідок зіткнення легковика з автобусом. За попередніми даними, 65-річний львів’янин, керуючи автомобілем «Фольксваген Пасат», виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з мікроавтобусом «Еталон», який перевозив пасажирів за маршрутом «Львів-Шегині».