ДТП на Прикарпатті: лісовоз зіткнувся з автобусом, одна людина загинула, 15 травмовані (відео)
18:45, 13 жовтня 2016Інциденти
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Сьогодні, 17:00 Аварія сталася у місті Долина, що на Прикарпатті.
Вантажівка їхала назустріч автобусу й несподівано перед ним повернула / скріншот
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
За словами очевидців, вантажівка їхала назустріч автобусу й несподівано перед ним повернула, перекривши дорогу. Уникнути зіткнення водій автобуса вже не міг. Рейсова маршрутка, що їхала з Івано-Франківська до Трускавця була повна пасажирів.
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На Прикарпатті лісовоз зіткнувся із рейсовим автобусом: одна людина загинула, 15 травмовані
Як повідомляв УНІАН, на Львівщині шестеро осіб травмовані внаслідок зіткнення легковика з автобусом. За попередніми даними, 65-річний львів’янин, керуючи автомобілем «Фольксваген Пасат», виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з мікроавтобусом «Еталон», який перевозив пасажирів за маршрутом «Львів-Шегині».
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