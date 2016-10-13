На Львівщині легковик в’їхав у маршрутку: постраждали 6 людей (фото)

На Львівщині шестеро осіб травмовані внаслідок зіткнення легковика з автобусом.

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Як повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області, дорожньо-транспортна пригода сталася 12 вересня о 13.40 на автодорозі Львів-Шегині в селі Гостинцеве Мостиського району.

За попередніми даними, 65-річний львів’янин, керуючи автомобілем «Фольксваген Пасат», виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з мікроавтобусом «Еталон», який перевозив пасажирів за маршрутом «Львів-Шегині».

Внаслідок автопригоди водій та двоє пасажирів «Фольксвагена» були госпіталізовані в Мостиську районну лікарню. Троє пасажирів автобуса після надання медичної допомоги відпущені додому.

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За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Винуватцю ДТП загрожує штраф від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на термін до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років або без такого.

Досудове розслідування триває.