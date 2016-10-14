В Івано-Франківську неподалік офісу ОБСЄ підірвали гранату

В Івано-Франківську неподалік офісу місії ОБСЄ вночі підірвали гранату. Як повідомляє місцеве видання “Галка”, вибух стався близько 1:20 ночі 14 жовтня.

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Місцеві мешканці почули вибух та повідомили про це поліцію. На місці події правоохоронці виявили пошкоджений фасад ресторану “Фамілія” та розбиті навколишні вікна. З людей ніхто не постраждав, повідомили у прес-службі нацполіції.

Поліція встановила, що ймовірно вибухнула граната ГРД-5. Відкрите кримінальне провадження за статтею 296, ч.4 (заздалегідь сплановане хуліганство, для нанесення тілесних ушкоджень чи пошкодження майна) та ч1. ст 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Пошуки зловмисника тривають.

Як відомо, у цій же будівлі розташований офіс місії ОБСЄ в Україні. І саме в цьому дворі раніше паркувалися автомобілі спостерігачів. В ніч на сьоме вересня невідомий підпалив одну з автівок місії. Винуватця досі не знайшли.

Правоохоронці наразі ці два інциденти не пов’язують.