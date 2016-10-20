Вибух, пожежа та жертви: поліція озвучила подробиці зіткнення поїзда та лісовоза на Вінничині

Про це повідомили в ГУ НП у Вінницькій області.

За попередньою інформацією, внаслідок зіткнення з автомобілем вибухнуло газобалонне обладнання, що призвело до загорання кабіни машиніста потяга.

На місці події внаслідок отриманих травм загинув водій лісовоза, 31-річний житель Хмільницького району та пасажири автомобіля 39 та 32 років, мешканці Хмільницького району.

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Крім того, до реанімаційного відділення центральної районної лікарні з опіками різного ступеню важкості госпіталізовано машиніста потяга та його помічника.

За цим фактом слідчим відділом поліції внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч.3 ст.286 КК України(порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб).

Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3-х років.