На Вінниччині зіткнулись пасажирський поїзд та лісовоз, є жертви (фоторепортаж)

Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

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"Внаслідок зіткнення пасажирського дизель-потяга сполученням "Хмельницький - Вінниця" з вантажним автомобілем (лісовоз) загинули 3 особи (загиблі з лісовозу) та 2 особи постраждали (машиніст та його помічник)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місці події працюють 3 одиниці техніки та 12 чоловік особового складу.