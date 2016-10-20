На Вінниччині зіткнулись пасажирський поїзд та лісовоз, є жертви (фоторепортаж)

13:09, 20 жовтня 2016
Інциденти
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20 жовтня на нерегульованому залізничному переїзді поблизу с. Журавне Вінницької області сталась дорожньо-транспортна пригода.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

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"Внаслідок зіткнення пасажирського дизель-потяга сполученням "Хмельницький - Вінниця" з вантажним автомобілем (лісовоз) загинули 3 особи (загиблі з лісовозу) та 2 особи постраждали (машиніст та його помічник)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місці події працюють 3 одиниці техніки та 12 чоловік особового складу.

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